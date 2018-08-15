Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/19

Новости Спорт 15.08.2018 - 16:09
Фото: мяч ЛЧ на сезон 2018/19 (twitter.com/adidasfootball)
Фото: мяч ЛЧ на сезон 2018/19 (twitter.com/adidasfootball)

Он выполнен в сине-белых цветах

Компания Аdidas представила новый официальный мяч Лиги чемпионов на сезон 2018/2019. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

"Дорога в Мадрид, представляем новый официальный мяч сезона 2018/2019", - написано в сообщении пресс-службы компании.

Новый мяч выполнен в традиционных сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для Лиги чемпионов звезды.

Немецкая компания является официальным производителем мячей для матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная с 2001 года.

Напомним, что "Динамо" сыграет с "Аяксом" в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

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