Представлений офіційний м'яч Ліги чемпіонів на сезон 2018/19

Він виконаний в синьо-білих кольорах

Компанія Adidas представила новий офіційний м'яч Ліги чемпіонів на сезон 2018/2019. Про це повідомляє офіційний Twitter компанії.

"Дорога в Мадрид, представляємо новий офіційний м'яч сезону 2018/2019", - написано у повідомленні прес-служби компанії.

Новий м'яч виконаний у традиційних синьо-білих кольорах, також на ньому зображені традиційні для Ліги чемпіонів зірки.

Німецька компанія є офіційним виробником м'ячів для матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи починаючи з 2001 року.

Нагадаємо, що "Динамо" зіграє з "Аяксом" у плей-офф за вихід у груповий турнір Ліги чемпіонів.