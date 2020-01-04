Представлен новый прокурор Ровенской области

Фото: представление прокурора (gp.gov.ua)

Им назначили Антона Войтенко

Заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак в пятницу, 3 января 2020 года представил коллективу прокуратуры Ровенской области нового руководителя Антона Войтенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что Войтенко поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что на занимаемой должности приложит максимум усилий для эффективного выполнения органами прокуратуры Ровенской законодательных функций.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие.

До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Напомним, 3 декабря заместитель генерального прокурора Виктор Чумак также представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя Петра Бойко.

РБК-Украина писало, что с 2 января 2020 года в Украине зафункционировал Офис генерального прокурора (ОГП), который пришел на смену Генеральной прокуратуре.