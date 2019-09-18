Назначен новый начальник полиции в Запорожской области

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев представил нового руководителя ГУНП в Запорожской области Николая Лушпиенко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео представления нового начальника полиции, опубликованное на странице заместителя директора Департамента коммуникации в Национальной полиции в Facebook.

Соответствующее решение Князев принял 17 сентября.

"Приказом главы Нацполиции, назначен начальником полиции в Запорожской области Николай Лушпиенко", - сказал Князев.

Лушпиенко по специальности юрист-правовед, закончил Национальную академию внутренних дел Украины. Службу в органах внутренних дел начал в 1987 году милиционером патрульно-постовой службы УВД Киева.

Работал в уголовном розыске в одном из райотделов Киева. В июне 1999 года Лушпиенко был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Киеве, а в феврале 2005 года - возглавил это управление. С июня 2005 года работал в должности заместителя начальника 2-го управления Департамента оперативной службы МВД Украины.

С 9 апреля 2009 был первым заместителем начальника Главного управления МВД в Крыму - начальником УБОП, где работал до назначения на должность начальника УМВД в Черкасской области. В 2010 году Николай Лушпиенко уволился из ОВД по собственному желанию. Был советником Министра внутренних дел, после - возглавил полицию Сумской области.

Напомним, во вторник, 17 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев представил нового начальника полиции в Сумской области Руслана Пинягу.