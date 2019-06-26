Представителя России не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов в первом туре голосования за вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представителя украинской делегации в ПАСЕ Ирины Геращенко в Facebook.

Кандидатуру Слуцкого, который находится в санкционном списке за поддержку аннексии Крыма, ввода российских войск в Украину и неоднократное посещение оккупированных территорий, в первом туре голосования поддержал 101 делегат из 197 возможных.

Как сообщила Геращенко, Слуцкий организовывал скандальную поездку испанского политика Педро Аграмунта в Сирию. Также российского депутата обвиняют в сексуальном домогательстве трех журналисток.

Отметим, что сегодня состоится второй тур голосования, для победы в котором необходимо получить всего 76 голосов. В случае повторного проигрыша российской делегации предложат представить другого кандидата.

Напомним, что сегодня, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации. Обжалование будет рассматриваться по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии. Этот вопрос ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.