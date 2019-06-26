Представника Росії не обрали віце-спікером ПАРЄ в першому турі

Депутат Держдуми Росії Леонід Слуцький не набрав необхідної кількості голосів у першому турі голосування за віце-спікера Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко у Facebook.

Кандидатуру Слуцького, який перебуває у санкційному списку за підтримку анексії Криму, введення російських військ в Україну та неодноразове відвідування окупованих територій, у першому турі голосування підтримав 101 делегат з 197 можливих.

Як повідомила Геращенко, Слуцький організовував скандальну поїздку іспанського політика Педро Аграмунта у Сирію. Також російського депутата звинувачують у сексуальному домаганні трьох журналісток.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться другий тур голосування, для перемоги в якому необхідно отримати всього 76 голосів. У випадку повторного програшу російській делегації запропонують подати іншого кандидата.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 червня, Парламентська асамблея Ради Європи розгляне оскарження повноважень російської делегації. Оскарження буде розглядатись за двома процедурами, порушеними напередодні національними делегаціями України та Грузії. Це питання асамблея розгляне у другій половині дня середи.