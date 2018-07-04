Представительство Mercеdеs-Benz: экс-дилер в Запорожье лишен права продавать авто за нарушения контракта

В представительстве заявили, что информация о "рейдерском захвате" запорожского автосалона - "откровенная ложь"

Генеральное представительство Mercеdas-Benz в Украине заявляет, что бывший дилер в Запорожье был лишен права продавать автомобили за грубые нарушения контракта. Об этом сообщается на сайте "АвтоКапитала", структурного подразделения УкрАВТО, являющегося Генеральным представителем немецкого автоконцерна Daimler AG в Украине на протяжении более 20 лет.

Ранее в СМИ появлялась информация, касающаяся якобы неправомерного разрыва контракта между Генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине ЧАО "АвтоКапитал" бывшим дилером Mercedes-Benz компанией "АвтоДом Запорожье".

В компании заявляют, что имеют все основания считать, что такую информацию намеренно и целенаправленно распространяет бывший дилер в Запорожье, который был лишен права продавать автомобили Mercedes-Benz за допущенные им грубые нарушения условий контракта.

В частности, по данным компании, экс-дилер сменил состав учредителей 6 раз в течение полутора лет, зарегистрировал компанию на офшорные фирмы и категорически отказался раскрыть имена истинных владельцев – физических лиц, что входит в прямое противоречие с требованием дилерского контракта об обязательном раскрытии конечных бенефициариев.

"Генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине и его клиенты должны знать, с кем имеют дело, – отметил Ярослав Пригара, генеральный директор ЧАО "АвтоКапитал". – Работать с "анонимами" для нас совершенно не приемлемо. Со всей ответственностью заявляю, что информация о "рейдерском захвате" запорожского автосалона – откровенная ложь. В составе учредителей "АвтоДом Запорожье" не было и нет ни компаний "АвтоКапитал" и УкрАВТО, ни связанных с ними физических лиц. В этом можно убедиться, посмотрев копии уставных документов. Все обвинения в рейдерстве – клевета. Мы подали иски в суд, чтобы призвать бывшего дилера к ответственности".

"АвтоКапитал" заявляет, что новый дилер в Запорожье будет определен в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что "Компания "АвтоКапитал" (структурное подразделение "УкрАВТО") расторгла дилерский договор з экс-дилером ООО "Автодом Запорожье".