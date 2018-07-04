Представництво Mercedes-Benz: екс-дилер в Запоріжжі позбавлений права продавати авто за порушення контракту

У представництві заявили, що інформація про "рейдерське захоплення" запорізького автосалону - "відверта брехня"

Генеральне представництво Mercеdas-Benz в Україні заявляє, що колишній дилер в Запоріжжі був позбавлений права продавати автомобілі за грубі порушення контракту. Про це повідомляється на сайті "Автокапіталу", структурного підрозділу УкрАВТО, що є Генеральним представником німецького автоконцерну Daimler AG в Україні протягом понад 20 років.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що стосується нібито неправомірного розриву контракту між Генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні ПРАТ "Автокапітал" колишнім дилером Mercedes-Benz компанією "Автодім Запоріжжя".

У компанії заявляють, що мають всі підстави вважати, що таку інформацію навмисно і цілеспрямовано поширює колишній дилер в Запоріжжі, який був позбавлений права продавати автомобілі Mercedes-Benz за допущені ним грубі порушення умов контракту.

Зокрема, за даними компанії, екс-дилер змінив склад засновників 6 разів протягом півтора років, зареєстрував компанію на офшорні фірми і категорично відмовився розкрити імена справжніх власників – фізичних осіб, що входить в пряме протиріччя з вимогою дилерського контракту про обов'язкове розкриття кінцевих бенефіціаріїв.

"Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні і його клієнти повинні знати, з ким мають справу, – зазначив Ярослав Пригара, генеральний директор ПРАТ "Автокапітал". – Працювати з "анонімами" для нас абсолютно не прийнятно. З усією відповідальністю заявляю, що інформація про "рейдерське захоплення" запорізького автосалону – відверта брехня. В складі засновників "Автодім Запоріжжя" не було і немає ні компаній "Автокапітал" і УкрАВТО, ні пов'язаних з ними фізичних осіб. У цьому можна переконатися, подивившись копії статутних документів. Всі звинувачення у рейдерстві – наклеп. Ми подали позови в суд, щоб закликати колишнього дилера до відповідальності".

"Автокапітал" заявляє, що новий дилер в Запоріжжі буде визначений найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Компанія "Автокапітал" (структурний підрозділ УкрАВТО) розірвала дилерський договір з екс-дилером ТОВ "Автодім Запоріжжя".