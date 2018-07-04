Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Представництво Mercedes-Benz: екс-дилер в Запоріжжі позбавлений права продавати авто за порушення контракту

НовиниТранспорт    04.07.2018 - 10:24
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У представництві заявили, що інформація про "рейдерське захоплення" запорізького автосалону - "відверта брехня"

Генеральне представництво Mercеdas-Benz в Україні заявляє, що колишній дилер в Запоріжжі був позбавлений права продавати автомобілі за грубі порушення контракту. Про це повідомляється на сайті "Автокапіталу", структурного підрозділу УкрАВТО, що є Генеральним представником німецького автоконцерну Daimler AG в Україні протягом понад 20 років.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що стосується нібито неправомірного розриву контракту між Генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні ПРАТ "Автокапітал" колишнім дилером Mercedes-Benz компанією "Автодім Запоріжжя".

У компанії заявляють, що мають всі підстави вважати, що таку інформацію навмисно і цілеспрямовано поширює колишній дилер в Запоріжжі, який був позбавлений права продавати автомобілі Mercedes-Benz за допущені ним грубі порушення умов контракту.

Зокрема, за даними компанії, екс-дилер змінив склад засновників 6 разів протягом півтора років, зареєстрував компанію на офшорні фірми і категорично відмовився розкрити імена справжніх власників – фізичних осіб, що входить в пряме протиріччя з вимогою дилерського контракту про обов'язкове розкриття кінцевих бенефіціаріїв.

"Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні і його клієнти повинні знати, з ким мають справу, – зазначив Ярослав Пригара, генеральний директор ПРАТ "Автокапітал". – Працювати з "анонімами" для нас абсолютно не прийнятно. З усією відповідальністю заявляю, що інформація про "рейдерське захоплення" запорізького автосалону – відверта брехня. В складі засновників "Автодім Запоріжжя" не було і немає ні компаній "Автокапітал" і УкрАВТО, ні пов'язаних з ними фізичних осіб. У цьому можна переконатися, подивившись копії статутних документів. Всі звинувачення у рейдерстві – наклеп. Ми подали позови в суд, щоб закликати колишнього дилера до відповідальності".

"Автокапітал" заявляє, що новий дилер в Запоріжжі буде визначений найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Компанія "Автокапітал" (структурний підрозділ УкрАВТО) розірвала дилерський договір з екс-дилером ТОВ "Автодім Запоріжжя".

У Запорізькій області у чоловіка вилучили вибухівку
Теги публікації: Запорожская область, автомобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся