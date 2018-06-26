Представительство ЕС в Украине назвало неприемлемым нападение на ромов во Львове

Евросоюз призывает привлечь к ответственности виновных в нападении на ромов

Нападение на ромов во Львове, в результате которого погиб один человек, является неприемлемым. Об этом говорится в заявлении представительства Европейского союза в Украине.

"23 июня от ножевых ранений скончался 24-летний мужчина ромской национальности во время нападения на поселение ромов в Львове, а также были ранены четыре другие лица, среди которых женщина и 10-летний мальчик. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем поскорее выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

В представительстве ЕС отмечают, что такие случаи запугивания являются неприемлемыми.

"Хотя полиция Львова оперативно отреагировала на этот инцидент, жизненно важно, чтобы правоохранительные органы Украины приняли немедленные и эффективные меры по предотвращению и пресечению таких действий", - говорится в сообщении.

Также указывается, что Евросоюз придает большое значение правам ромов, которые остаются особенно уязвимой группой в Украине.

Напомним, ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал украинские власти привлечь к ответственности виновных в нападении на ромов.