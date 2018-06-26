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Нападения на ромов в Украине: генсек СЕ написал письмо Гройсману

НовостиПолитика    26.06.2018 - 12:08
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)
Фото: Турбьерн Ягланд (flickr.com/mfarussia)

Ягланд призвал привлечь к ответственности виновных в нападениях на ромов в Украине

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд призвал украиские власти привлечь к ответственности виновных в нападениях на ромов в Украине. Об этом говорится в его письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

"Я ожидаю, что украинские власти проведут необходимые эффективные расследования... и привлекут виновных к ответственности", - написал он.

Ягланд отметил, что Украина должна соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, согласно которой необходимо обеспечить безопасность нацменьшинствам, проживающих на территории страны. 

Генсек СЕ напомнил, что нападения на ромов в Украине начались на Лысой горе в Киеве в апреле 2018 года, а 23 июня нападение повторилось на окраине Львова, в результате чего погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека пострадали.

Ягланд отметил, что полиция знала о нападениях и не вмешивалась.

Напомним, ранее сообщалось, полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромов во Львове.

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Теги публикации: ромы, нападение, Турбьерн Ягланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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