У представництві Порошенка в Криму пропонують припинити автобусне сполучення з РФ

Подібні кроки Києва змусять РФ "поважати міжнародне право і міжнародні кордони", заявили в представництві Порошенка

Перший заступник представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов вважає, що разом із закриттям залізничного сполучення з Росією слід закрити і автобусне. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Він пояснив, чому потрібно закрити сполучення з Росією.

"Перше - це безпека наших громадян. Друге - це безпека території. Росія з початку 2014 року захоплювала наші території: в Криму і на Донбасі. У нас фактично стан війни з Росією. Сполучення з агресором недоцільно і нічого хорошого від нього ми не чекаємо", - сказав Гданов.

Подібні кроки Києва і міжнародного співтовариства змусять Росію "поважати міжнародне право і міжнародні кордони", заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Росією. Відповідаючи на питання щодо того, чи не планується збільшення кількості поїздів за напрямком Львів-Москва, Омелян заявив про плани щодо закриття залізничного сполучення з Росією.