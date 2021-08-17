Представители заводов Коломойского перестали посещать суды по закрытию дела "Роттердам+"

На судебное заседание явился только 1 из 4 адвокатов. Поскольку рассмотрение жалоб без присутствия их авторов невозможно, судья вынуждена была в 9-й раз переносить заседание.

Поскольку адвокаты заявителей систематически не приходят на заседания, ВАКС постановил вызвать в суд лично заявителя по делу экс-замгенпрокурора Виктора Чумака, высшее руководство ЦПК и ферросплавных заводов Игоря Коломойского на следующее заседание. Оно запланировано на 18 августа.

"Очевидно, что судебные заседания будут срываться и в дальнейшем. Это уже у нас 8-е заседание, и я убежден, что 9-е у нас не состоится по любым причинам, которые придумают заявители", - заявил прокурор САП Денис Демкив в ходе судебного заседания.

По мнению адвокатов, антикоррупционные активисты утратили интерес к этому делу и по сути смирились с его закрытием.