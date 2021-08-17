Представники заводів Коломойського перестали відвідувати суди щодо закриття справи "Роттердам+"

На судове засідання з'явився лише 1 з 4 адвокатів. Оскільки розгляд скарг без присутності їх авторів неможливий, суддя змушена була в 9-й раз переносити засідання.

Оскільки адвокати заявників систематично не приходять на засідання, ВАКС ухвалив викликати в суд особисто заявника у справі екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака, вище керівництво ЦПК і феросплавних заводів Ігоря Коломойського на наступне засідання. Воно заплановано на 18 серпня.

"Очевидно, що судові засідання будуть зриватися і надалі. Це вже у нас 8-е засідання, і я переконаний, що 9-е у нас не відбудеться за будь-яких причин, які придумають заявники", - заявив прокурор САП Денис Демків під час судового засідання.

На думку адвокатів, антикорупційні активісти втратили інтерес до цієї справи і по суті змирилися з його закриттям.