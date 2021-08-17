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Представники заводів Коломойського перестали відвідувати суди щодо закриття справи "Роттердам+"

Автор: Наталія Гурковська

Представники феросплавних заводів Ігоря Коломойського і активісти Центру протидії корупції в 8-й раз не з'явилися до Вищого антикорупційного суду, чим в черговий раз зірвали засідання по їх скарзі проти закриття справи "Роттердам+".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію судового засідання на YouTube-каналі ВАКС.

На судове засідання з'явився лише 1 з 4 адвокатів. Оскільки розгляд скарг без присутності їх авторів неможливий, суддя змушена була в 9-й раз переносити засідання.

Оскільки адвокати заявників систематично не приходять на засідання, ВАКС ухвалив викликати в суд особисто заявника у справі екс-заступника генпрокурора Віктора Чумака, вище керівництво ЦПК і феросплавних заводів Ігоря Коломойського на наступне засідання. Воно заплановано на 18 серпня.

"Очевидно, що судові засідання будуть зриватися і надалі. Це вже у нас 8-е засідання, і я переконаний, що 9-е у нас не відбудеться за будь-яких причин, які придумають заявники", - заявив прокурор САП Денис Демків під час судового засідання.

На думку адвокатів, антикорупційні активісти втратили інтерес до цієї справи і по суті змирилися з його закриттям.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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