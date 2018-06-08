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Представники влади Польщі не поїдуть на відкриття ЧС з футболу в Росії

НовиниПолітика    08.06.2018 - 20:25
Фото: ЧС-2018 (з відкритих джерел)
Фото: ЧС-2018 (з відкритих джерел)

Влада Польщі незгодна із зовнішньою та внутрішньою політикою Кремля

Представників влади Польщі не буде на церемонії відкриття футбольного Чемпіонату світуз футболу в Росії, що розпочнеться 14 червня. Про це повідомив посол Польщі в Росії Влодзімєж Марціняк, передає "Польське радіо".

"Офіційних представників польської держави на відкритті матчів не буде", - сказав посол.

Він зазначив, що це пов'язано із незгодою Польщі на закордонну і внутрішню політику Кремля. Крім того він нагадав, що Країни Європейського союзу, в тому числі й Польща, запровадили  проти Росії санкції у зв’язку з анексією Криму, війною на Донбасі, підтримкою диктатур і сепаратизму та втручанням у внутрішні справи інших держав.

Нагадаємо, раніше прес-служба Міжнародної федерації футболу (ФІФА) повідомила, що кількість українців, які купили квитки на матчі Чемпіонату світу-2018 в Російській Федерації, склала понад 5 тисяч. 

Зазначимо, що Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Росії на фінал Чемпіонату світу з футболу.

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Теги публікації: ЧМ-2018  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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