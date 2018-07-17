Представители стран "нормандской четверки" во вторник встретятся в Париже

Встреча в нормандском формате пройдет на уровне заместителей дипломатических советников

Заместители дипломатических советников стран-лидеров "нормандской четверки" встретятся в Париже. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, встреча состоится во вторник, 17 июля.

"17 июля пройдет встреча заместителей дипломатических советников и экспертов в нормандской формате, встреча пройдет в Париже", - сказал президент.

Напомним, месяц назад, 16 июня 2018, президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон договорились о дальнейших контактах в нормандском формате для обеспечения выполнения минских договоренностей.

Позже Германия и Франция договорились продолжить свои усилия вместе с Украиной и Россией в нормандском формате с целью содействия реализации минских соглашений для стабилизации ситуации на Востоке Украины и обеспечения территориальной целостности Украины.

Добавим, что после предыдущей встречи стран "нормандской четверки" в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что встреча представителей Украины, Германии, Франции и России состоится тогда, когда будут наработаны договоренности для урегулирования ситуации на Донбассе.