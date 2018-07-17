Представники країн "нормандської четвірки" у вівторок зустрінуться в Парижі

Зустріч у нормандському форматі відбудеться на рівні заступників дипломатичних радників

Заступники дипломатичних радників країн-лідерів "нормандської четвірки" зустрінуться у Парижі. Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомив президент України Петро Порошенко.

За словами Порошенка, зустріч відбудеться у вівторок, 17 липня.

"17 липня пройде зустріч заступників дипломатичних радників та експертів у Нормандському форматі, зустріч пройде у Парижі", - сказав президент.

Нагадаємо, місяць тому, 16 червня 2018 року, президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон домовились про подальші контакти у нормандському форматі для забезпечення виконання мінських домовленостей.

Пізніше Німеччина та Франція домовилися продовжити свої зусилля разом з Україною та Росією у "нормандському форматі" з метою сприяння реалізації мінських угод задля стабілізації ситуації на Сході України та забезпечення територіальної цілісності України.

Додамо, що після попередньої зустрічі країн "нормандської четвірки" у Міністерстві закордонних справ України заявили, що зустріч представників України, Німеччини, Франції та Росії відбудеться тоді, коли будуть напрацьовані домовленості для врегулювання ситуації на Донбасі.