Представители шести стран приняли участие в фестивале вертепов в Харькове, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба)

Фестиваль вертепов проходит в Харькове 12-13 января

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная присоединилась к участникам фестиваля "Вертеп-фест-2019" в центре Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ХОГА.

Как сообщается, III Всеукраинский фестиваль вертепов "Вертеп-фест-2019" проходит в Харькове 12 и 13 января.

"Уже традиционный фестиваль, основанный в Харьковской области три года назад, расширяет свои границы. Сегодня шесть стран мира объединились для того, чтобы вместе спеть известную украинскую колядку "Новая радость стала", - рассказала Юлия Светличная. - На два дня Харьков погружается в атмосферу сказочности. Почти 1500 участников, 100 коллективов из всех регионов Украины на более чем 60 локациях подарят харьковчанам хорошие песни, вдохновят традициями и порадуют хорошими пожеланиями на 2019 год. Сердце Украины в эти дни бьется именно здесь, в Харьковской области. И я уверена, что оно достаточно велико, чтобы добром, радостью и единством поделиться со всеми украинцами".

Руководитель области отметила, что в этом году в рамках фестиваля впервые пройдут этновечерницы, которые дают возможность коллективам из разных регионов обмениваться традициями. На них также приглашены представители этнических сообществ Харькова. Кроме того, впервые для фестиваля было разработано электронное приложение - путеводитель по локациям мероприятий..

"Проведение Вертеп-феста нужно продолжать и в дальнейшем. Традиции - это то, что объединяет всех украинцев. А сегодня нам необходимо объединяться ради развития нашей страны", - подчеркнула Светличная.

12 января в рамках Вертеп-фестиваля состоялось выступление коллективов фестиваля "Святовид" на локации у ХНАТОБа им. Н. Лысенко. В 13:30 по улице Сумской прошел Парад вертепов. Участники фестиваля и все желающие харьковчане прошли шествием от площади Конституции до площади Свободы.

После этого на главной площади Харькова состоялась Всеукраинская акция по одновременному исполнению колядки "Новая радость стала". К ней в этом году присоединились более 30 городов и сел Украины. В то же время "Новая радость" зазвучала в городах Великобритании, Австрии, Германии, Нидерландах и Польши.

"Это исторический момент, потому что впервые Харьков, именно восточная Украина, объединила украинцев всего мира единым пением", - отметила организатор акции "Новая радость стала" Ирина Голубева.

13 января во рамках фестиваля состоятся выступления вертепных коллективов на центральной сцене парка им. Горького, на арт-заводе Механика, а также на локациях по городу Харькову. Также участники действа посетят больницы, военный госпиталь, детские дома и другие социальные учреждения.