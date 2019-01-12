Представники шести країн взяли участь у фестивалі вертепів у Харкові, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (прес-служба)

Фестиваль вертепів проходить у Харкові 12-13 січня

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична приєдналася до учасників фестивалю "Вертеп-фест-2019" в центрі Харкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті ХОДА.

Як повідомляється, III Всеукраїнський фестиваль вертепів "Вертеп-фест-2019" проходить у Харкові 12 і 13 січня.

"Вже традиційний фестиваль, заснований у Харківській області три роки тому, розширює свої кордони. Сьогодні шість країн світу об'єдналися для того, щоб разом заспівати відому українську колядку "Нова радість стала", - розповіла Юлія Світлична. - На два дні Харків занурюється в атмосферу казковості. Майже 1500 учасників, 100 колективів з усіх регіонів України на більш ніж 60 локаціях подарують харків'янам хороші пісні, надихнуть традиціями і порадують добрими побажаннями на 2019 рік. Серце України у ці дні б'ється саме тут, в Харківській області. І я впевнена, що воно досить велике, щоб добром, радістю та єдністю поділитися з усіма українцями".

Керівник області зазначила, що в цьому році в рамках фестивалю вперше пройдуть етновечорниці, які дають можливість колективам з різних регіонів обмінюватися традиціями. На них також запрошені представники етнічних спільнот Харкова. Крім того, вперше для фестивалю було розроблено електронний додаток - путівник по локаціям заходів.

"Проведення Вертеп-фесту потрібно продовжувати і надалі. Традиції - це те, що об'єднує всіх українців. А сьогодні нам необхідно об'єднуватися заради розвитку нашої країни", - підкреслила Світлична.

12 січня в рамках Вертеп-фестивалю відбувся виступ колективів фестивалю "Святовид" на локації біля ХНАТОБу ім. М. Лисенка. О 13:30 по вулиці Сумській пройшов Парад вертепів. Учасники фестивалю та всі охочі харків'яни пройшли ходою від площі Конституції до площі Свободи.

Після цього на головній площі Харкова відбулася Всеукраїнська акція з одночасного виконання колядки "Нова радість стала". До неї в цьому році приєдналися понад 30 міст і сіл України. У той же час "Нова радість" зазвучала в містах Великобританії, Австрії, Німеччині, Нідерландів і Польщі.

"Це історичний момент, тому що вперше Харків, саме східна Україна, об'єднала українців усього світу єдиним співом", - зазначила організатор акції "Нова радість стала" Ірина Голубєва.

13 січня у рамках фестивалю відбудуться виступи вертепних колективів на центральній сцені парку ім. Горького, на арт-заводі Механіка, а також на локаціях по місту Харкову. Також учасники дійства відвідають лікарні, військовий госпіталь, дитячі будинки та інші соціальні установи.