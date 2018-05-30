Представители РФ отказалась от переговоров об освобождении заложников, - Геращенко

Представители в РФ заявили, что Россия - не участник конфликта на Донбассе

Представители России в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе отказались от переговоров по освобождению украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских. Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко по результатам очередного заседания в Минске на странице в Facebook.

"Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта мундиаля. Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских", - написала она.

При этом представители России в ТКГ не дали ответа на вопрос, означает ли такой ответ, что РФ отказывается от защиты своих граждан.

Напомним, сегодня в столице Беларуси Минске состоялась встреча ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.