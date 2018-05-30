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В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

НовостиОбщество    30.05.2018 - 16:41
Иллюстративное фото: МИД Беларуси (twitter.com-Belarus MFA)
Иллюстративное фото: МИД Беларуси (twitter.com-Belarus MFA)

В столице Беларуси проходит очередная встреча контактной группы

В столице Беларуси Минске 30 мая проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.


Отметим, что ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook сообщила, что сегодняшние переговоры по поводу обмена пленными в Минске будут сложными.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 мая рабочая группа по безопасности трехсторонней контактной группы проведет видеоконференцию для обсуждения ситуации, сложившейся в районе Донецкой фильтровальной станции.

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Теги публикации: Донбасс, Беларусь, Минск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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