В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

В столице Беларуси проходит очередная встреча контактной группы

В столице Беларуси Минске 30 мая проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В #Минск'е проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/sikzVoMNzO — МИД Беларуси (@BelarusMID) May 30, 2018



Отметим, что ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook сообщила, что сегодняшние переговоры по поводу обмена пленными в Минске будут сложными.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 мая рабочая группа по безопасности трехсторонней контактной группы проведет видеоконференцию для обсуждения ситуации, сложившейся в районе Донецкой фильтровальной станции.