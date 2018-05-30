В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

В столице Беларуси проходит очередная встреча контактной группы
В столице Беларуси Минске 30 мая проходит встреча трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.
"В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
В #Минск'е проходит встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/sikzVoMNzO— МИД Беларуси (@BelarusMID) May 30, 2018
Отметим, что ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Facebook сообщила, что сегодняшние переговоры по поводу обмена пленными в Минске будут сложными.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 мая рабочая группа по безопасности трехсторонней контактной группы проведет видеоконференцию для обсуждения ситуации, сложившейся в районе Донецкой фильтровальной станции.