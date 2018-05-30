Представники РФ відмовилася від переговорів про звільнення заручників, - Геращенко

Представники РФ заявили, що Росія - не учасник конфлікту на Донбасі

Представники Росії в тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців в російських в'язницях і росіян в українських. Про це заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську на сторінці Facebook.

"Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув'язнених українців до старту мундіалю. Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія - не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема визволення українців в російських в'язницях і росіян в українських", - написала вона.

При цьому представники Росії в ТКГ не дали відповіді на питання, чи означає така відповідь, що РФ відмовляється від захисту своїх громадян.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Білорусі Мінську відбулася зустріч ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.