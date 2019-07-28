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Представители пяти стран обсудили ядерное соглашение

Новости » Политика    28.07.2019 - 20:43
Представители пяти стран обсудили ядерное соглашение
Фото: Аббас Аракчи (twitter.com/araghchi)

Представители Ирана, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии обсудили сохранение соглашения

Заместители министров иностранных дел Ирана и "группы 4 + 1" - России, Китая, Франции, Великобритании и Германии - провели 28 июля в Вене встречу с целью спасения соглашения по ядерной программе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийский общественный вещатель ORF.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, стороны не пришли к соглашению.

"Атмосфера была конструктивной. Обсуждение прошло хорошо. Не могу сказать, что мы все решили, но есть много обязательств", - заявил после встречи заместитель министра иностранных дел Ирана, добавив, что Иран продолжит сокращать свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Он заявил, что участники СВПД в ближайшее время намерены провести встречу на уровне министров, однако пока ее дата не определена.

Напомним, ранее Иран заявил, что готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

При этом позже Иран отказался обсуждать свою ракетную программу с другими странами. В частности, пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению.

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