Представители NTG Plastik провели тренинг для специалистов "Харьковгоргаза"

"Применение полиэтилена увеличивает на четверть срок эксплуатации газораспределительной системы, делает ее коррозионностойкой и обеспечивает высокий уровень надежности сварных соединений", - говорится в сообщении.

Около 30 участников тренинга узнали о технологии и условиях производства фитингов NTG Plastik, рассмотрели правила терморезисторной сварки.

В пресс-службе отметили, что вместе с представителями NTG Plastik специалисты газовых компаний на практике воссоздали технический процесс сварки полиэтилена. Лекторы из Турции помогали участникам и следили за последовательностью выполнения каждой операции по подготовке и сварке соединений.

Пластиковые трубы – это надежность и безопасность. Новые знания и навыки пригодятся в реализации проекта редизайна газовых сетей", - говорится в сообщении.