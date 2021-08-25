Представники NTG Plastik провели тренінг для фахівців "Харківміськгазу"

"Застосування поліетилену збільшує на чверть термін експлуатації газорозподільної системи, робить її корозійностійкою та забезпечує високий рівень надійності зварних з'єднань", - йдеться у повіомленні.

Близько 30 учасників тренінгу дізналися про технологію та умови виробництва фітингів NTG Plastik, розглянули правила терморезисторного зварювання.

У прес-службі зазначили, що разом із представниками NTG Plastik спеціалісти газових компаній на практиці відтворили технічний процес зварювання поліетилену. Лектори з Туреччини допомагали учасникам та слідкували за послідовністю виконання кожної операції з підготовки та зварювання з’єднань.

"Пластикові труби – це надійність та безпека. Нові знання та навички стануть у нагоді в реалізації проекту редизайну газових мереж", - йдеться у повідомленні.