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Представители NTG Plastik провели тренинг для специалистов "Харьковгоргаза"

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Харьков, Среда 25 августа 2021 14:17
Представители NTG Plastik провели тренинг для специалистов "Харьковгоргаза" Тренинг был посвящен сварке труб из полиэтилена (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

Харьковское Образовательное пространство РГК совместно с представителями турецкой компании провели тренинг для специалистов "Харьковгоргаза", "Харьковгаза", "Сумыгаза", "Черниговгаза" и "Киевоблгаза". Учебный семинар был посвящен сварке труб из полиэтилена с помощью фитингов NTG Plastik.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгоргаз".

"Применение полиэтилена увеличивает на четверть срок эксплуатации газораспределительной системы, делает ее коррозионностойкой и обеспечивает высокий уровень надежности сварных соединений", - говорится в сообщении.

Около 30 участников тренинга узнали о технологии и условиях производства фитингов NTG Plastik, рассмотрели правила терморезисторной сварки.

В пресс-службе отметили, что вместе с представителями NTG Plastik специалисты газовых компаний на практике воссоздали технический процесс сварки полиэтилена. Лекторы из Турции помогали участникам и следили за последовательностью выполнения каждой операции по подготовке и сварке соединений.

Пластиковые трубы – это надежность и безопасность. Новые знания и навыки пригодятся в реализации проекта редизайна газовых сетей", - говорится в сообщении.

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