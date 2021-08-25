ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Представники NTG Plastik провели тренінг для фахівців "Харківміськгазу"

Новость на русском →
Харків, Середа 25 серпня 2021 14:17
Представники NTG Plastik провели тренінг для фахівців "Харківміськгазу" Тренінг був присвячений зварюванню труб з поліетилену (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

Харківський Освітній простір РГК спільно з представниками турецької компанії провели тренінг для спеціалістів "Харківміськгазу", "Харківгазу", "Сумигазу", "Чернігівгазу" та "Київоблгазу". Навчальний семінар був присвячений зварюванню труб з поліетилену за допомогою фітингів NTG Plastik.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Харківміськгаз".

"Застосування поліетилену збільшує на чверть термін експлуатації газорозподільної системи, робить її корозійностійкою та забезпечує високий рівень надійності зварних з'єднань", - йдеться у повіомленні.

Близько 30 учасників тренінгу дізналися про технологію та умови виробництва фітингів NTG Plastik, розглянули правила терморезисторного зварювання.

У прес-службі зазначили, що разом із представниками NTG Plastik спеціалісти газових компаній на практиці відтворили технічний процес зварювання поліетилену. Лектори з Туреччини допомагали учасникам та слідкували за послідовністю виконання кожної операції з підготовки та зварювання з’єднань.

"Пластикові труби – це надійність та безпека. Нові знання та навички стануть у нагоді в реалізації проекту редизайну газових мереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Газ
NEWS
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій