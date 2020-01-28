Представители НБУ и Кабмина обсудили кредиты для бизнеса и граждан

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 27 января, провели очередную неформальную встречу "на кофе". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, во время встречи речь шла о работе по кредитованию бизнеса и населения.

Как отметили в НБУ, реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" будет способствовать расширению деятельности микро и малых предприятий, созданию новых рабочих мест, импортозамещению и возвращению трудовых мигрантов.

"Программа поможет устранить из важнейших барьеров для развития бизнеса - высокие ставки по кредитам. Программа имеет важное значение для страны - развитие малого бизнеса является драйвером для быстрого, устойчивого и инклюзивного экономического роста", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, крупные банки ожидают увеличение кредитования населения на покупку жилья.

"Однако желание банков идти в ипотеку сдерживают юридические риски. Без решения юридических и инфраструктурных вопросов рост ипотечного кредитования может привести к формированию “ценового пузыря”, что может стать источником риска для финансовой стабильности. Чтобы этого не произошло, следует упорядочить рынок первичной жилой недвижимости, в частности, путем четкого соблюдения Государственных строительных норм, внедрения работающих генпланов городов, обеспечения прозрачности рынка и защиты прав инвесторов", - говорится в сообщении.

Во встрече 20 января приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и его заместитель Сергей Николайчук, министр финансов Оксана Маркарова, а также члены правления центробанка - первый зампред НБУ Екатерина Рожкова и заместители председателя Дмитрий Сологуб и Олег Чурий

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября 2019 года Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности

Напомним, совещания центробанка с Кабмином, начатые для реализации Меморандума, проходят еженедельно с целью координации в плоскости монетарной и экономической политик. Встречи являются площадкой для информирования и обсуждений и не предназначены для принятия решений.

Во время встречи 20 января руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров обсудили состояние валютного рынка.