Представители Кабмина на селекторном совещании с президентом обсудили секвестр бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями Кабинета министров, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО обсудили секвестр государственного бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавирус.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин закончил предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. По его словам, секвестр бюджета предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кроме того, Шмыгаль на совещании с председателями парламентских фракций представил предложения по секвестру госбюджета из-за вспышки коронавируса в Украине.

Добавим, что 26 марта Верховная рада должна была собраться на внеочередное заседание. Планировалось, что парламентарии рассмотрят "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. Однако заседание предварительно перенесли на понедельник.