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Представители ФИБА прибыли в Украину, чтобы оценить готовность к проведению Евробаскет-2025

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Украина, Вторник 18 января 2022 18:28
Представители ФИБА прибыли в Украину, чтобы оценить готовность к проведению Евробаскет-2025 Фото: в ФИБА оценят готовность Украины принять Евробаскет-2025 (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Представители Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа) прибыли в Украину для оценки состояния готовности к проведению соревнований. В случае получения права Украина сможет принять Евробаскет-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Представители ФИБА оценят, готова ли Украина к проведению матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году. Чемпионаты могут принимать в двух городах страны - Киеве и Львове.

"Строительство спортивных арен, в частности, для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента Украины "Большое строительство". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Напомним,новый 2022 год подарит спортивным болельщикам много топовых событий в мире спорта. Среди них, в частности, зимние Олимпийские игры и футбольный чемпионат мира в Катаре, который впервые в истории пройдет в зимний период.

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