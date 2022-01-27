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Представители Днепровского горсовета обсудили с экспертами ЕИБ и МИУ модернизацию транспорта

Автор: Наталия Гурковская

27 января в Днепровском городском совете прошла рабочая встреча руководства департамента транспорта и транспортной инфраструктуры, департамента экономики, финансов и городского бюджета, профильных коммунальных предприятий с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а также Министерства инфраструктуры Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

Представители горсовета отчитывались о выполнении текущих совместных проектов с Европейским инвестиционным банком и обсудили будущие пути сотрудничества.

В частности, говорили о кредитовании масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры города.

"Мы показали представителям Европейского инвестиционного банка собственное видение проекта модернизации транспортной инфраструктуры. Ждем от них предложения по условиям кредитования: объем кредита, сроки и проценты по нему. Это обычная практика, когда под масштабный проект муниципалитет привлекает кредитные средства", - отметил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев.

В свою очередь, Европейский инвестиционный банк проведет финансовый анализ, чтобы предложить Днепровскому городскому совету условия кредита.

"Мы уверены, что предложим самые выгодные условия для вашего города", - заверил старший кредитный специалист Европейского инвестиционного банка Эрве Генассия.

Как сообщалось, в Днепре продолжают модернизировать наружное освещение по ул. Набережная Победы. Утром 27 января кипит работа на участке у прибрежного сквера, работы планируют закончить до конца февраля.

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Днепр