Представників РФ і Білорусі не хочуть бачити в Бухенвальді в пам'ятні дні
Представників Російської Федерації та Білорусі попросили не приїжджати на пам'ятні заходи з нагоди звільнення в'язнів Бухенвальда і Дора-Міттель і припинення функціонування самих концентраційних таборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Deutsche Welle.
Директор Меморіального фонду німецьких концтаборів також нагадав світовому суспільству про загибель колишнього в'язня Бухенвальда, 96-річного Бориса Романченка в результаті обстрілу Харкова російськими ракетами.
Раніше ми писали, що окупанти вбили в Харкові 96-річного в'язня нацистських концтаборів. Чоловік пережив нацистські табори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау і Берген-Бельзен.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.