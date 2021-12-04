Представитель ЮАР призвал не паниковать из-за заражения детей штаммом "Омикрон"

Большое количество детей, поступивших с COVID-19 в прошлом месяце в Цване, столичном районе, который включает столицу Преторию, вызвало опасения, что штамм "Омикрон" может представлять больший риск для маленьких детей, чем другие варианты коронавируса.

Ученые еще не подтвердили какую-либо связь и предупредили, что могут иметь место другие факторы.

Нцакиси Малулеке, специалист по общественному здравоохранению в провинции Гаутенг, которая включает Цване и крупнейший город Йоханнесбург, сказал, что из 1511 COVID-инфицированных пациентов в больницах провинции 113 были моложе 9 лет, что больше, чем во время предыдущих волн.

"Нас утешают сообщения врачей о том, что у детей болезнь легкая", - сказала она, добавив, что представители здравоохранения и ученые изучают причины увеличения госпитализаций в более молодом возрасте и надеются внести больше ясности в следующие две недели.

Поскольку лишь небольшой процент положительных тестов на COVID-19 в Южной Африке отправляется на геномное секвенирование, официальные лица пока не знают, какими вариантами были инфицированы дети, госпитализированные в больницу.