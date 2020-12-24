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Представитель Украины дал оценку переговорам в рамках миссии МВФ

Киев, Четверг 24 декабря 2020 12:56
Представитель Украины дал оценку переговорам в рамках миссии МВФ
Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия проработала три дня, переговоры продолжатся уже в 2021 году

Все запланированные встречи миссии Международного валютного фонда (МВФ) с представителями Украины прошли хорошо. Миссия продолжит работу в начале следующего года.

Об этом представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован написал в Facebook.

Как отметил Рашкован, ход переговоров является конфиденциальной информацией, которая не подлежит разглашению.

"Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо", - сообщил он.

По его словам, работа миссии продолжится уже в следующем году.

"Принимая во внимание приближающиеся праздники, миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала три дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников", - рассказал Рашкован.

При этом он отметил, из-за дистанционного характера работы миссии и новогодние праздники она может продлиться несколько дольше обычных двух календарных недель,

"В среднем миссия идет полных 10-12 рабочих дней (т.е. чуть больше двух календарных недель). Однако, дистанционный характер миссии, а также разница во времени в 7 часов между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обыкновенной миссии. Так что не исключаю, что эта миссия может быть чуть дольше", - сообщил Рашкован.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что на этой неделе запланирован ряд встреч с экспертами МВФ.

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