Представник України дав оцінку переговорам у рамках місії МВФ

Фото: МВФ (imf.org)

Місія пропрацювала три дні, переговори продовжаться вже у 2021 році

Всі заплановані зустрічі місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) з представниками України пройшли добре. Місія продовжить роботу на початку наступного року.

Про це представник України в МВФ Владислав Рашкован написав e Facebook.

Як зазначив Рашкован, хід переговорів є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню.

"Можу тільки сказати, що всі заплановані зустрічі, як на вищому рівні, так і на експертному рівні, за 3 дні були проведені і пройшли добре", - повідомив він.

За його словами, робота місії триватиме вже в наступному році.

"Беручи до уваги, що наближаються свята, місія почалася в понеділок, 21 грудня, пропрацювала три дні до 23 грудня і продовжиться вже після закінчення новорічних свят", - розповів Рашкован.

При цьому він відзначив, через дистанційний характер роботи місії та новорічні свята вона може тривати трохи довше звичайних двох календарних тижнів,

"У середньому місія йде повних 10-12 робочих днів (тобто трохи більше двох календарних тижнів). Однак, дистанційний характер місії, а також різниця в часі в 7 годин між Вашингтоном і Києвом залишає на кожен день всього 4-5 годин роботи замість 8-10 робочих годин в Києві під час звичайної місії. Так що не виключаю, що ця місія може бути трохи довше", - повідомив Рашкован.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 21 грудня починає роботу в Україні. Від її результатів залежить надання чергового траншу.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що на цьому тижні запланований ряд зустрічей з експертами МВФ.