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Глава НБУ обозначил приоритеты на переговорах с МВФ

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 17:05
Глава НБУ обозначил приоритеты на переговорах с МВФ
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк продолжит традиционную политику

Национальный банк Украины продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов. Сотрудничество с МВФ обеспечит стабильность во время пандемии.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

"Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ", - сообщил он.

Как отметил Шевченко, миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года.

"Сотрудничество с МВФ - это бесспорная основа для поддержки стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - добавил он.

Глава НБУ обозначил приоритеты на переговорах с МВФ

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) со своей стороны выполнил все условия, необходимые для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

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