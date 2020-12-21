Глава НБУ обозначил приоритеты на переговорах с МВФ

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк продолжит традиционную политику

Национальный банк Украины продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов. Сотрудничество с МВФ обеспечит стабильность во время пандемии.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

"Итак, для работы с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ", - сообщил он.

Как отметил Шевченко, миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года.

"Сотрудничество с МВФ - это бесспорная основа для поддержки стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - добавил он.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) со своей стороны выполнил все условия, необходимые для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).