Представитель России в ОБСЕ пытался прервать выступление про Крым

Представитель России в ОБСЕ пытался прервать выступление касательно аннексированного Крыма. Ему не понравились заявления о ситуации на полуострове и милитаризации Азово-Черноморского бассейна.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

Отметим, представителем России при ОБСЕ является Александр Лукашевич, который ранее обвинил Украину в срыве договоренностей "нормандской четверки" по разминированию оккупированных территорий Донбасса.

В апреле 2014 года, до начала военных действий на Донбассе при поддержке РФ, Лукашевич заявлял, что его страна не ведет военной деятельности в Украине.

При этом президент России Владимир Путин позже признал, что в марте 2014 года в Крым вторглась российская армия.

Еще до аннексии Крыма, в феврале 2014 года, он заявлял, что Россия не вмешивается в ситуацию с вопросом о статусе Крыма в составе Украины.