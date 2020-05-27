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Представитель России в ОБСЕ пытался прервать выступление про Крым

Новости » Политика     27.05.2020 - 17:59
Представитель России в ОБСЕ пытался прервать выступление про Крым
Фото: Парламентская ассамблея ОБСЕ (AP)

Речь шла о ситуации на полуострове и милитаризации Азово-Черноморского бассейна

Представитель России в ОБСЕ пытался прервать выступление касательно аннексированного Крыма. Ему не понравились заявления о ситуации на полуострове и милитаризации Азово-Черноморского бассейна.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

Отметим, представителем России при ОБСЕ является Александр Лукашевич, который ранее обвинил Украину в срыве договоренностей "нормандской четверки" по разминированию оккупированных территорий Донбасса.

В апреле 2014 года, до начала военных действий на Донбассе при поддержке РФ, Лукашевич заявлял, что его страна не ведет военной деятельности в Украине.

При этом президент России Владимир Путин позже признал, что в марте 2014 года в Крым вторглась российская армия.

Еще до аннексии Крыма, в феврале 2014 года, он заявлял, что Россия не вмешивается в ситуацию с вопросом о статусе Крыма в составе Украины.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ОБСЕКрым
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