Представник Росії в ОБСЄ намагався перервати виступ про Крим

Фото: Парламентська асамблея ОБСЄ (AP)

Мова йшла про ситуацію на півострові та мілітаризацію Азово-Чорноморського басейну

Представник Росії в ОБСЄ намагався перервати виступ щодо анексованого Криму. Йому не сподобалися заяви про ситуації на півострові та мілітаризації Азово-Чорноморського басейну.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

"Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні: представник Росії намагається перешкодити та зупинити виступи, які йому не подобаються, від України та іншого експерта щодо ситуації у сфері безпеки в Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, представником Росії при ОБСЄ є Олександр Лукашевич, який раніше звинуватив Україну в зриві домовленостей "нормандської четвірки" за розмінування окупованих територій Донбасу.

У квітні 2014 року, до початку військових дій на Донбасі за підтримки РФ, Лукашевич заявляв, що його країна не веде військової діяльності в Україні.

При цьому президент Росії Володимир Путін пізніше визнав, що в березні 2014 року до Криму вторглася російська армія.

Ще до анексії Криму, в лютому 2014 року, він заявляв, що Росія не втручається в ситуацію з питанням про статус Криму в складі України.

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Автор: Максим Зайченко