ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Представник Росії в ОБСЄ намагався перервати виступ про Крим

Новини » Політика     27.05.2020 - 17:59
Представник Росії в ОБСЄ намагався перервати виступ про Крим
Фото: Парламентська асамблея ОБСЄ (AP)

Мова йшла про ситуацію на півострові та мілітаризацію Азово-Чорноморського басейну

Представник Росії в ОБСЄ намагався перервати виступ щодо анексованого Криму. Йому не сподобалися заяви про ситуації на півострові та мілітаризації Азово-Чорноморського басейну.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

"Безпрецедентний крок в ОБСЄ у Відні: представник Росії намагається перешкодити та зупинити виступи, які йому не подобаються, від України та іншого експерта щодо ситуації у сфері безпеки в Чорному та Азовському морях", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, представником Росії при ОБСЄ є Олександр Лукашевич, який раніше звинуватив Україну в зриві домовленостей "нормандської четвірки" за розмінування окупованих територій Донбасу.

У квітні 2014 року, до початку військових дій на Донбасі за підтримки РФ, Лукашевич заявляв, що його країна не веде військової діяльності в Україні.

При цьому президент Росії Володимир Путін пізніше визнав, що в березні 2014 року до Криму вторглася російська армія.

Ще до анексії Криму, в лютому 2014 року, він заявляв, що Росія не втручається в ситуацію з питанням про статус Криму в складі України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ОБСЄКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся