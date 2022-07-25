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Представник Ради у КСУ може отримати важливу посаду: що відомо

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 18:53
Представник Ради у КСУ може отримати важливу посаду: що відомо Фото: народний депутат Ольга Совгиря (sluga-narodu com)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Ольга Совгиря цього тижня буде призначена членом Конституційного суду України.

Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники у парламенті.

Очікується, що згодом вона може очолити КСУ. Однак рішення про це на своєму голосуванні прийматимуть самі судді.

Нагадаємо, Совгиря є представником Верховної ради у Конституційному суді.

Як повідомлялось, повноваження попереднього голови КСУ Олександра Тупицького минули 15 червня.

У травні 2022 року його оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється у скоєнні низки злочинів проти правосуддя. А в березні він без законних підстав виїхав з країни і, за деякими даними, знаходиться в Австрії.

В Україні Тупицького судять у справі про підкуп свідка у жовтні 2018 року в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова. Свідок мав відмовитися від надання свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

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