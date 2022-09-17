Представитель Папы Римского попал под обстрел в Украине

Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под обстрел в Украине во время раздачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Отмечается, что представитель Папы Римского вместе с двумя епископами и в сопровождении солдата поехали раздавать гумпомощь в населенные пункты “куда кроме солдат никто больше не заходит".
На одной из остановок группа попала под обстрел и кардиналу вместе с остальными пришлось добираться до безопасного места.
"Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", - прокомментировал происшествие Краевский.
Напомним, о визите кардинала в Украину стало известно 9 сентября. Он планировал посетить восточные регионы и, в частности, передать жителям гуманитарную помощь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.