Представитель Папы Римского попал под обстрел в Украине

Отмечается, что представитель Папы Римского вместе с двумя епископами и в сопровождении солдата поехали раздавать гумпомощь в населенные пункты “куда кроме солдат никто больше не заходит".

На одной из остановок группа попала под обстрел и кардиналу вместе с остальными пришлось добираться до безопасного места.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", - прокомментировал происшествие Краевский.