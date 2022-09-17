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Представитель Папы Римского попал под обстрел в Украине

Фото: кардинал Конрад Краевский (vaticannews.va)
Автор: Иван Носальский

Глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский попал под обстрел в Украине во время раздачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что представитель Папы Римского вместе с двумя епископами и в сопровождении солдата поехали раздавать гумпомощь в населенные пункты “куда кроме солдат никто больше не заходит".

На одной из остановок группа попала под обстрел и кардиналу вместе с остальными пришлось добираться до безопасного места.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", - прокомментировал происшествие Краевский.

Напомним, о визите кардинала в Украину стало известно 9 сентября. Он планировал посетить восточные регионы и, в частности, передать жителям гуманитарную помощь.

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