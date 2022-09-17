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Представник Папи Римського потрапив під обстріл в Україні

Фото: кардинал Конрад Краєвський (vaticannews.va)
Автор: Іван Носальський

Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти “куди крім солдатів ніхто більше не заходить".

На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.

"Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.

Нагадаємо, про візит кардинала до України стало відомо 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони та, зокрема, передати мешканцям гуманітарну допомогу.

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