Представник Папи Римського потрапив під обстріл в Україні

Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти “куди крім солдатів ніхто більше не заходить".

На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.

"Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.