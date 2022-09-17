Представник Папи Римського потрапив під обстріл в Україні

Глава служби папських милостин кардинал Конрад Краєвський потрапив під обстріл в Україні під час роздачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .
Зазначається, що представник Папи Римського разом із двома єпископами та у супроводі солдата поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти “куди крім солдатів ніхто більше не заходить".
На одній із зупинок група потрапила під обстріл і кардиналу разом з рештою довелося пройти до безпечного місця.
"Вперше у житті я не знав, куди бігти, бо недостатньо просто бігти, треба знати куди", - прокоментував подію Краєвський.
Нагадаємо, про візит кардинала до України стало відомо 9 вересня. Він планував відвідати східні регіони та, зокрема, передати мешканцям гуманітарну допомогу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .