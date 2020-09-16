Представитель ОРДО о заседании контактной группы: ничего не изменилось

Сегодня завершилось заседание Трехсторонней контактной группы. По словам представителя отдельных регионов Донецкой области в украинской делегации Сергея Гармаша, изменений в ТКГ не произошло.

Об это Гармаш написал в Facebook.

Он отметил, что российская сторона настаивает на изменениях в постановлении Верховной рады о местных выборах.

"Несмотря на массу конспирологических теорий насчет неких тайных договоренностей на последней встрече Н-4 ("нормандской четверки" - ред.), сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована; обмен пленными - тоже", - написал Гармаш.

Он добавил, что Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель.

Как писало РБК-Украина, на заседании ТКГ обсуждается постановление Рады о местных выборах. Представители российской стороны настаивают, что оно не соответствует минским соглашениям.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина на встрече в Берлине не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах.