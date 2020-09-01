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Представитель ОРДЛО рассказал о проблемах на заседании подгрупп ТКГ

Донбасс, Вторник 01 сентября 2020 13:34
Представитель ОРДЛО рассказал о проблемах на заседании подгрупп ТКГ
Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Игорь Литвиненко

Во вторник, 1 сентября, завершилось заседание подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске. Россия вновь продолжает настаивать, что является лишь наблюдателем в конфликте на Донбассе.

Об этом в Facebook написал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Сергей Гармаш.

Он отметил, что заседание завершилось на два часа раньше, чем обычно.

"Снова говорили с автоответчиком. Россия по прежнему, только более нагло, делает вид, что она наблюдатель, а ее марионеткам из ОРДЛО урегулирование конфликта нужно также, как "Газпрому" глобальное потепление", - написал Гармаш.

Также представитель ОРДЛО прогнозирует, что встреча советников "нормандской четверки" вновь будет перенесена в связи с "чьей-нибудь командировкой".

Заседание контактной группы состоится завтра, 2 сентября.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться до 10 сентября.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате пройдет после встречи советников.

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