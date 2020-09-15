Представитель Навального подтвердила его планы по возвращению в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Российскую Федерацию. В настоящее время другие варианты не рассматривались.

Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, но тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - написала Ярмыш.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.

Кроме того, Навальный, который находится на лечении в Германии, уже самостоятельно встает с койки.

Добавим, что Reuters писало, что российские врачи умышленно скрывали факт отравления Навального. Российский оппозиционер находится на лечении в Берлине, независимые лаборатории установили, что его отравили веществом "Новичок".