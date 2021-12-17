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Представитель МИД Германии посетил Офис президента. Говорили о РФ и "Северном потоке-2"

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Пятница 17 декабря 2021 22:09
Представитель МИД Германии посетил Офис президента. Говорили о РФ и "Северном потоке-2" Фото: Роман Мошавец и Тобиас Линднер (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер посетил Офис президента Украины. Там он провел переговоры с заместителем руководителя ОП Романом Машовцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на востоке и вокруг Украины, пути ее улучшения и отдельные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Машовец предложил Германии принять меры по консолидации государств ЕС, НАТО и всего западного сообщества для недопущения дальнейшей агрессии со стороны России, включая применение санкционного давления.

"Вводить санкции после начала российского вторжения и выражать беспокойство будет поздно, поскольку понятие демократических ценностей западного общества уже будет подорвано. Россия не остановит свою агрессию против стран ЕС и НАТО, которую она начала в 2008 году против Грузии и продолжила в 2014 году против Украины", - заявил он.

Стороны также отметили важность остановки проекта "Северный поток - 2", что, по их мнению, станет четким сигналом решимости Германии и других стран ЕС в противостоянии российской агрессии.

В свою очередь Линднер подтвердил постоянную поддержку со стороны Германии суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что Берлин готов к решительным действиям по поддержке Украины и придерживается политики диалога и урегулирования ситуации политико-дипломатическим путем.

Напомним, сегодня Линднер прибыл в Украину с первым рабочим визитом.

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Российская Федерация Северный поток-2 Офис президента
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