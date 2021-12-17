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Представник МЗС Німеччини відвідав Офіс президента. Говорили про РФ і "Північний потік-2"

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П'ятниця 17 грудня 2021 22:09
Представник МЗС Німеччини відвідав Офіс президента. Говорили про РФ і "Північний потік-2" Фото: Роман Мошавець і Тобіас Лінднер (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер відвідав Офіс президента України. Там він провів переговори із заступником керівника ОП Романом Машовцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

У ході переговорів сторони обговорили ситуацію на сході та навколо України, шляхи її покращення та окремі питання двостороннього співробітництва у сфері безпеки.

Машовець запропонував Німеччині вжити заходів щодо консолідації держав ЄС, НАТО і всього західного співтовариства для недопущення подальшої агресії з боку Росії, включаючи застосування санкційного тиску.

"Вводити санкції після початку російського вторгнення і висловлювати занепокоєння буде пізно, оскільки поняття демократичних цінностей західного суспільства вже буде підірвано. Росія не зупинить свою агресію проти країн ЄС і НАТО, яку вона почала у 2008 році проти Грузії і продовжила у 2014 році проти України", - заявив він.

Сторони також відзначили важливість зупинки проекту "Північний потік-2", що, на їхню думку, стане чітким сигналом рішучості Німеччини та інших країн ЄС у протистоянні російській агресії.

У свою чергу Лінднер підтвердив постійну підтримку з боку Німеччини суверенітету і територіальної цілісності України, а також підкреслив, що Берлін готовий до рішучих дій з підтримки України і дотримується політики діалогу і врегулювання ситуації політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, сьогодні Лінднер прибув в Україну з першим робочим візитом.

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Російська Федерація Північний потік-2 Офіс президента
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