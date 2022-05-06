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Представитель Китая в ООН заявил, что поставки оружия Украине не способствуют миру

Чжан Цзюнь (Фото: cgtn.com)
Автор: Константин Широкун

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что поставки оружия Украине не способствуют миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Цзюнь также подчеркнул, что для разрешения конфликта нужны переговоры между Москвой и Киевом. По его мнению, остановить войну способны только мирные переговоры, в противном случае победителей не будет.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН призвал исключить Россию из Совета Безопасности.

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