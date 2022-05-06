Представник Китаю в ООН заявив, що поставки зброї Україні не сприяють миру

Постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь на засіданні Ради Безпеки Всесвітньої організації заявив, що поставки зброї Україні не сприяють миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.
Цзюнь також підкреслив, що для вирішення конфлікту потрібні переговори між Москвою і Києвом. На його думку, зупинити війну здатні тільки мирні переговори, в іншому випадку переможців не буде.
Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.