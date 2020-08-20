Представитель Донецка рассказал об опасности "круглых столов" с жителями ОРДЛО

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш выступил против переговоров с жителями оккупированной территории Донбасса вне рамок переговоров в Минске. В первую очередь такие переговоры опасны для жителей ОРДЛО.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дебют Кравчука: что изменилось в переговорах по Донбассу с отставкой Кучмы".

Таким образом Гармаш отреагировал на предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука проводить так называемые "круглые столы" с жителями оккупированной территории.

"Если там кто-то будет искренне говорить и объективно подходить к вопросу, то он просто подвергнет себя смертельному риску. А если это будут люди, которых специально поставят, чтобы они говорили то, что хочет оккупационная власть, то тогда мы подвергаем себя информационному риску", - пояснил он.

Напомним, Кравчук предлагал проводить переговоры с жителями оккупированных территорий, чтобы понимать, чего они хотят; Кравчук отмечал, что для него нет запрещенных людей в общении.

Кроме того, налаживанием связей с жителями оккупированной территории будет заниматься новый участник украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.