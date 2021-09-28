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Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН

Автор: Анна Полисученко

Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исаксай, назначенный предыдущим правительством, по графику должен был выступить в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его выступление было отменено.

"Это не меняет того факта, что представителем Афганистана остается именно он", - уточнил Дюжаррик.

Постпред Афганистана намеревался выступить на Генассамблее с критикой талибов.

"Мы получили информацию о том, что государство-член (Афганистан) отказалось от участия в общих дебатах, которые были запланированы", - сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Моника Грейли.

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